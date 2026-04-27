【ワシントン共同】トランプ米大統領らが出席した夕食会での発砲事件で、ニューヨーク・ポスト紙は26日、容疑者が事件直前に自身を「友好的な連邦の暗殺者」と呼び、政権幹部を「標的」にするとのメッセージを家族に送っていたと報じた。