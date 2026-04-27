25日夜、新潟県上越市の主要地方道上で無免許の上、酒気を帯びた状態で軽自動車を運転した疑いでベトナム国籍の男が逮捕されました。男は容疑を認めています。 道路交通法違反（無免許・酒気帯び運転）の疑いで逮捕されたのは、上越市吉川区に住むベトナム国籍の男(21)です。 男は25日午後9時半ごろ、上越市吉川区杜氏の郷地内の主要地方道上で無免許の上、酒気を帯びた状態で軽自動車を運転した疑いがもたれています。 警察に