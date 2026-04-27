「ＤｅＮＡ１−４巨人」（２６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは２連敗で再び借金１に逆戻り。相川監督は八回無死一塁からの２失策を重く受け止めた。３番手・坂本が浦田の送りバントを処理したが、二塁をうかがおうとした際に落球。さらに一塁へ悪送球する“ダブルエラー”となりそこから２失点。指揮官は「まずセカンドを見る必要があったのか。一つ（アウトを）取ればいい。ずっと秋から取り組んできたこと」と話し「１点差