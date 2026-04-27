現職議員や歴代議長の名前の入ったプレートを並べたボード＝４月、鎌倉市議会神奈川県の鎌倉市議会のロビーに３月、お目見えした歴代議長や現職議員の名前を並べたパネルが物議を醸している。金色のプレートに名前が刻まれ、公費約４００万円をかけ設置した豪華仕様だ。一方でセキュリティー強化を名目に４月から議会棟に市民が自由に立ち入れなくなり、さらに一部の常任委員会では陳情審査で市民の発言は議事録から消されるよう