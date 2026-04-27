ジャーナリスト田原総一朗氏（92）が各界の論客を招いて徹底討論するBS朝日の『朝まで生テレビ！』が26日の放送回から事前収録の1時間番組となった。公式サイトやXで伝えた。【写真】92歳で現役…誕生日を迎えたばかりの田原総一朗氏の近影番組はこの春、テレビ朝日での放送開始から40年目に突入した。公式サイトでは「『朝まで生テレビ！』は4月26日（日）から事前収録の1時間番組になります。92歳の現役ジャーナリスト田原総