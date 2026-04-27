【モデルプレス＝2026/04/27】Aぇ! groupの小島健が、女優の黒木メイサが主演を務めるHuluオリジナル「八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-」（全5話／7月24日〜）に出演決定。フィリピンの殺し屋役で全編英語演技に初挑戦する。【写真】Aぇ! group小島健、美人女優と素肌で密着◆小島健、フィリピンの殺し屋役に小島が演じるグラニソは卓越した身体能力を持つフィリピンの殺し屋で、新宿署管轄のエリアを中心に活動する半グレ集