【モデルプレス＝2026/04/27】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが、27日発売の「週刊プレイボーイ」19＆20号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。【写真】32歳美人アナ、美スタイル披露◆瀧山あかね、美バスト披露2018年4月から、ABEMAの専属アナウンサーとして勤務している瀧山。バラエティからスポーツまで幅広いジャンルの番組を担当し、現在のレギュラー出演番組は「パーラーカチ盛り ABEMA店」など。今号では、ブル