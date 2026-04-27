【モデルプレス＝2026/04/27】グラビアアイドルの山田あいが、27日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」19＆20号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。【写真】22歳グラドル、圧巻美ボディ披露◆山田あい、美バスト溢れる山田は、ゴージャスボディで熱視線を浴びる“Iカップの新星”。1st写真集「Ohaa〜i」（ワニブックス）が発売中だ。今号では、麦わら帽子を被り、アイスを頬張る無邪気な姿を公開。ビキニ姿で美しいバスト