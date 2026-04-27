◇セ・リーグ広島0―1阪神（2026年4月26日甲子園）広島・佐々木が今季初めて先発を外れ、代打で中前打を放った。8回1死で打席に立ち、桐敷の甘いツーシームを捉え「フィールドに立っている時とは別の気持ちでしっかり準備し、いいヒットが出て良かった」と汗を拭った。これが13打席ぶりの安打。試合前にブルペンで打ち込み、新井監督と良太打撃コーチから指導を受けた成果が出た。指揮官は、先発を外した理由を「内容自