◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）巨人先発の井上温大投手が６回を１失点で勝利投手。５日のＤｅＮＡ戦以来、今季２勝目を挙げた。これで、このカードは通算６勝１敗。２４年４月６日に唯一の敗戦をリリーフで喫した後、全て先発で白星の６連勝だ。この日は１本の併殺打を含め、アウトに仕留めた内野ゴロが１３本あった。今年は４試合の登板で５、５、５本、そして１３本だから別人のようだ。６回２死