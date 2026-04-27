◇セ・リーグ広島0―1阪神（2026年4月26日甲子園）広島・常広が1軍に合流し、今季初めて出場選手登録された。中継ぎで起用される見込み。ファーム・リーグでは6試合登板0勝0敗、防御率4・50。18日阪神戦（SGL）では150キロを計測した直球を軸に、3点優勢の9回1イニングを打者3人で抑え、今季初セーブをマークした。「真っすぐをしっかり練習してきたので、150キロ以上をずっと出せるようにしたい。中継ぎでチームに貢献