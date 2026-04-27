◇パ・リーグオリックス9―4日本ハム（2026年4月26日京セラD）先発したオリックス・九里が8回4失点で、3月28日楽天戦以来の2勝目を挙げた。3試合連続の初回失点となる2点を先制されたが、すぐさま逆転してもらった2回から7回までは1安打無失点でまとめた。それでも大量リードの中で3四死球が絡んで2点を失った8回を猛反省し、「チームがいい流れをつくってくれていただけに、8回の失点は、ふがいない。あの場面を抑え切