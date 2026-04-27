◇セ・リーグ広島0―1阪神（2026年4月26日甲子園）広島は大竹対策が空振りに終わり、26日の阪神戦（甲子園）でリーグワーストとなる今季4度目の零敗を喫した。難敵攻略へ、佐々木泰内野手（23）を今季初めてベンチ待機させ、辰見鴻之介内野手（25）を「2番・右翼」で今季初先発させたものの不発。1分けを挟む今季4度目の3連敗で、同最多の借金7を抱えた。とりわけ打線は深刻で、直近8試合連続2得点以下。得点力をどう上げ