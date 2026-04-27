◇パ・リーグオリックス9―4日本ハム（2026年4月26日京セラD）オリックスは日本ハム戦（京セラドーム）に9―4で勝利し、今季最長タイの4連勝を飾った。阪急時代の1968年に西宮球場で記録した14連勝以来、58年ぶりに本拠地での連勝を「11」に伸ばした。15日西武戦（同）以来の4番に入ったボブ・シーモア内野手（27）が、過去オリックス戦通算29勝12敗を誇っていた日本ハム先発・有原から3―2の3回に4番初アーチとなる2号2ラ