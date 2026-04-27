◇セ・リーグ広島0―1阪神（2026年4月26日甲子園）1球が敗戦に直結した。中10日で先発した広島・栗林は、7回を2安打1失点に抑えながら、無援のまま先発初黒星を喫した。4回先頭の佐藤輝に右中間へ先制弾を浴び「右への風で、内角直球を厳しくいけなかったのは事実だし、先制点を与えた時点でいい投球とは言えない」と反省した。打線は今季4度目の零敗を喫し、1分けを挟む今季4度目の3連敗で、同最多の借金7に膨らん