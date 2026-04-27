©ABCテレビ 4月27日（月）放送「なるみ・岡村の過ぎるTV」で、「負けられなさ過ぎる関西人の生態ダービー」を開催！ これまで「過ぎるTV」では、10年以上にわたって様々な関西人の生態を調査してきた。となると、当然MC陣もその傾向を熟知しているはず。そこで、なるみ・岡村隆史・すっちーが、関西人の生態にまつわる４択問題に挑む。それぞれが「過ぎるメダル」を10枚持ち、選択肢１つにメダルをベッ