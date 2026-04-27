シンガー・ソングライター松山千春（70）が26日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演。「凄かった」と絶賛する漫才師を明かした。現在、松山は「デビュー50周年記念 松山千春コンサート・ツアー2026春」の最中。30日には高知県でライブを行うと話し、高知出身の有名人として「高知県も何人か、シンガー・ソングライターが出ているんですけど」と切り出し「俺はそれよりも、何よりも、皆さんはまだ覚