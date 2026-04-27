◇セ・リーグ中日3―0ヤクルト（2026年4月26日バンテリンD）5度目の先発マウンドで、中日・高橋宏が7回零封で今季初勝利を飾り、チームを今季初の3連勝に導いた。「勝てていなかったですし不安はありましたが、自分の真っすぐを信じて投げました」球威は抜群だった。125球目。危機を背負って真っ向勝負を選択。1―0の7回1死一、二塁、3ボール1ストライクからの5球目、武岡を155キロ直球で二ゴロ併殺に仕留め右拳を握り