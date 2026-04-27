＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞元宝塚歌劇団の星組娘役スターで、6月3日に歌手デビューする有沙瞳（32）のアーティスト写真などがこのほど公開された。デビュー曲は「さよならは黄昏に」（作詞・朝倉翔、作曲・大谷明裕、編曲・竹内弘一）。愛する人との別れを予感したヒロインが、相手の言葉をさえぎり、黄昏（たそがれ）の人並みに姿を消すストーリー。悲恋だが、ノリのいい曲調の歌謡曲で、前向きな失恋ソングだ