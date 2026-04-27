お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（48）が26日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。自身が初主演の映画に出演したフリーアナウンサーの生島ヒロシ（75）の劇中のセリフを明かした。その映画は今年の秋から冬に公開予定の「愛の道草」で、塙は壇蜜とダブル主演で、無口な下町の看板屋の主人を演じる。また、「ダメもとで」出演を頼んだ天海祐希が「私は下町出身だから、いくらでも協力します」