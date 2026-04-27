自治体や民間団体が行うイベントに自衛隊を招き、交流を広げるというなら、歓迎したい。だが政党の行事への参加となれば、話は別だ。自衛隊員が自民党の最高機関である党大会で登壇し、しかも、国歌斉唱をリードするとは、驚きを禁じ得ない。自衛隊の政治的中立性が疑われかねない失態だ。隊員は、陸上自衛隊中央音楽隊に所属する３等陸曹で、自民党大会で国歌を歌った。制服を着用し、会場では「陸自が誇るソプラノ歌手」だ