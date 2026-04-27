紙の書籍や雑誌の売れ行きが低迷する中で、大型書店が新装開店した。１５年ぶりに復活した雑誌もある。本の魅力を再認識する機会にしたい。紙の書籍や雑誌の推定販売額は昨年９６４７億円で、５０年ぶりに１兆円を下回った。インターネットの普及などに伴って、１９９６年の２兆６５６４億円をピークに減少傾向が続いている。特に雑誌は、前年比１０％減の３７０８億円で落ち込みが大きい。雑誌を買いに書店に来た人が、その