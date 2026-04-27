◇東京六大学野球第3週第2日明大8―1慶大（2026年4月26日神宮）2回戦2試合が行われ、明大は8―1で慶大を下して同じく1勝1敗。主将の5番・福原聖矢捕手（4年）が2安打4打点と勝負強かった。明大は初回に3点を先行して主導権を握り、13安打8得点で快勝した。「5番・捕手」で出場した福原は初回と5回に適時打を放ち、2安打4打点で貢献。目下リーグ1位の打率・500の好調で打線をけん引する主将は「いい状態が続いている。（1