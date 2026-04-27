読売新聞日曜版の連載漫画「ライパチくん」などで知られた漫画家の吉森みき男（よしもり・みきお、本名・三喜男）さんが２４日、悪性リンパ腫で死去した。８４歳だった。告別式などは近親者で行う。東京都出身。１９６５年に「５つめの宝石」が雑誌掲載されてデビュー。当初は少女漫画を手がけたが、のちに少年漫画に転じ、野球漫画「しまっていこうぜ！」などを連載した。７７年から「ライパチくん」の連載をスタート。技量