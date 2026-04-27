◇社会人野球第76回JABA京都大会▽決勝Honda5―1ENEOS（2026年4月26日わかさスタジアム京都）Hondaが静岡大会に続き、今季のJABA2大会目を制した。立命大から入社6年目の右腕・有村大誠が、決勝戦で被安打4、1失点で完投勝利を収め最高殊勲選手賞に輝いた。「つらい思いもうれしい思いもした球場。成長した姿を見せられてよかったと思います」大学時代に慣れ親しんだわかさスタジアム京都だが、社会人入りしてから