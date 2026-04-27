三陸沖を震源とする２０日の地震で「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表された７道県１８２市町村のうち、４割近くの６９自治体が、注意情報発表後の対応手順をまとめた計画を策定していなかったことが、内閣府が３月にまとめた調査結果でわかった。住民への情報の周知など自治体の初動対応が遅れる懸念があり、内閣府は早急な策定を求めている。注意情報は２０２２年に運用が始まった。昨年１２月の青森県東方沖の地震を