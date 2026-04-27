生成ＡＩ（人工知能）を使って俳優や声優とそっくりの顔や声を無断でつくる行為が横行する中、法務省が、民事上の責任について議論する有識者検討会をスタートさせた。今夏にも、どのようなケースが権利侵害に当たるかの指針を示す。責任を問える範囲を明確にして被害救済を図りやすくする狙いがある。（安田龍郎、山下真範）声優が演じたキャラがスペイン語で歌う動画人気アニメ「機動戦士ガンダムＵＣ」の登場人物などの声を