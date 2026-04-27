4月27日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市北区大窪（スピード違反）県道・・・菊池市七城町（スピード違反） ＜午後＞県道・・・荒尾市緑ヶ丘（歩行者妨害）県道・・・人吉市瓦屋町（交差点違反）国道266・・・天草市久玉町（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害