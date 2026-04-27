◇東京六大学野球第3週第2日早大2―1法大（2026年4月26日神宮）2回戦2試合が行われ、2季ぶりの優勝を目指す早大は2―1で法大に競り勝ち、1勝1敗に持ち込んだ。大学日本代表候補の最速153キロ右腕・高橋煌稀（こうき）投手（3年）が9安打1失点で初の完投勝利を挙げた。「2代目」を名乗るにふさわしい熱投だ。2―1の9回2死一塁。早大・高橋煌がスプリットで空振り三振を奪い、リーグ戦初完投勝利を決めた。9安打されても1