世界の主要都市の首長らが一堂に会し、都市を巡る共通課題の解決策を探る「Ｇ―ＮＥＴＳ（ジーネッツ）首長級会議」が２７日、東京都内で開幕する。小池百合子都知事を始め、ロサンゼルスやパリ、ローマ、シンガポールなど約５０都市から参加が予定されている。都が２０２２年に設立した国際都市ネットワークで、今回は▽自然災害への対応▽ＡＩ・デジタルの活用▽文化・スポーツ・エンターテインメント振興▽緑化推進――など