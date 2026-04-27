「プロレス・スターダム」（２６日、横浜アリーナ）昨年１２月２９日に再デビューしたフワちゃんが、衝撃の大金星を挙げた。元ワンダー王者の安納サオリ（３５）と一騎打ちで激突し、コーナー最上段からのムーンサルトプレスを初披露するなど観客をどよめかせ、最後は師匠・葉月（２８）から授かった直伝、葉・月ストラル（ラ・マヒストラル）で丸め込んで３カウントを奪取。年間最大のビッグマッチで、シングル初勝利も記録し