福島県いわき市の群生地で開花し始めた「クマガイソウ」＝26日福島県いわき市の山中で、絶滅危惧種に指定されているラン科の植物「クマガイソウ」が開花し始めた。全国有数の群生地で、数万株を地元のお年寄りたちが保護してきた。今年は周囲の樹木が伐採され、生育に適した日陰の面積が減ったが、5月初旬ごろ満開となる見込みだという。保護活動への協力金500円で観覧できる。群生地があるのは標高450メートルの田人町石住綱