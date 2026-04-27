【ロンドン共同】英国のスターマー首相は26日、トランプ米大統領と電話会談し、ホルムズ海峡の航行再開に向けて協議した。海峡の自由な航行を目指し、英国とフランスが主導し22、23両日にロンドンで開いた有志国会合の進捗状況も報告した。英政府が発表した。米ワシントンで25日に発生した発砲事件でトランプ氏夫妻が無事だったことに安堵しているとも伝えた。次回の電話会談を近く実施することで合意した。