【モスクワ共同】北朝鮮の平壌で26日、ロシアのウクライナ侵攻を支援するために派遣された北朝鮮兵の功績をたたえる「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館」の完工式が行われ、金正恩朝鮮労働党総書記のほか、訪朝中のロシアのウォロジン下院議長、ベロウソフ国防相らが参加した。タス通信が報じた。北朝鮮にはロシアと共闘した「血盟関係」を内外に誇示し、戦闘への貢献をアピールする狙いがある。26日はロシアがウクライナ軍の地上