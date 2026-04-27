【サンパウロ共同】コロンビア南西部カヒビオの高速道路で25日爆発があり、バスなど多数の車が巻き込まれ、19人が死亡した。麻薬密売組織によるテロとみられ、地元メディアによると、24〜25日に軍や警察の施設などを狙った事件が20件超相次いだ。コロンビアはコカインなど麻薬の製造が盛んなことで知られ、エクアドル国境に近い南西部では左翼ゲリラ、コロンビア革命軍（FARC）の分派が製造や流通に関与。軍や警察の取り締まり