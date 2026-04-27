ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）に本拠地ロサンゼルスで行われたカブス戦で、６回途中７安打４失点ながらメジャー２勝目を挙げた。今季５度目の先発で昨年５月３日（同４日）以来、３５７日ぶりの白星をゲットした。大きな武器となったのは高速スプリットだった。変化量が大きいフォークよりも落差は小さいながらも、平均球速が「４・５マイル（約７・２キロ）」アップした?魔球?で相手を翻弄。