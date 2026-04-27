佐野海舟がバイエルン相手に好プレー連発欧州サッカー、ドイツ・ブンデスリーガのマインツは現地25日、バイエルン・ミュンヘンと対戦し、3-4で敗れた。日本代表MF佐野海舟はスタメン出場し、先制アシストを含む全3得点に関与する圧巻の活躍を見せた。ネット上のファンから「バケモンすぎ」「早くビッククラブに移籍してくれ」などの声が上がった。佐野はまず前半15分に魅せた。左CKからのこぼれ球をペナルティエリア右で回収し