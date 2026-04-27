◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ＝２回降雨ノーゲーム＝（２６日・鹿児島）ソフトバンクが、「ファイト！九州デー」として鹿児島で開催されたロッテ戦は降雨ノーゲームとなった。小久保裕紀監督は試合後、イヒネイツア内野手の出場選手登録を抹消すると明かした。主に代走、守備固めとして開幕１軍入りも、ここまで８試合の出場にとどまり、打撃面でも２打席だけ。指揮官は「打席を多く立たせたい」と２軍再調整の意図を説明