◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）オリックスは岸田護監督（４４）の「マジック」がハマり、天敵を攻略した。「打ってくれましたね。立ち上がりを攻めてくれて良かった」。試合前時点でカード別最多の２９勝を献上していた日本ハム・有原に今季初めて土をつけ、京セラＤ１１連勝の球団記録更新に成功。大胆な打線の組み替えが功を奏した。ソフトバンク時代から同球場で４連勝を許していた相手右