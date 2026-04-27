アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の小島健（２６）が、Ｈｕｌｕの配信ドラマ「八神瑛子―上野中央署組織犯罪対策課―」（主演・黒木メイサ、７月２４日スタート、全５話）で全編英語の演技に初挑戦することが２６日、分かった。フィリピンの殺し屋役でアクションにも初挑戦する。深町秋生氏の警察小説をドラマ化。小島は刑事の八神瑛子（黒木）と敵対する殺し屋で、卓越した身体能力を持つグラニソを鋭い眼光で演じる。語