◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）巨人がＤｅＮＡに連勝してカード勝ち越しを決め、貯金を今季最多の４とした。先発の井上温大投手（２４）は大先輩の田中将、則本から学んだ“メリハリ投球”で６回３安打１失点（自責０）の好投。２勝目を手にした。ともにＤｅＮＡからの白星で一昨年から６連勝と“ベイキラー”ぶりを発揮。打線も岸田行倫捕手（２９）の２試合連続適時打などで小刻みに加点。首位阪神