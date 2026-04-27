単独首位から出て６７で回った米沢蓮（２６）＝ＬＡＮＤＣＡＲＲＹ＝が、通算２３アンダーで並んだ宋永漢（韓国）とのプレーオフを１ホール目で制し、２０２４年横浜ミナトチャンピオンシップ以来となる２年ぶり３勝目を挙げた。昨年の結婚後初勝利を、会場で見守った妻に届けた。ツアー屈指の高額賞金大会を制し、賞金４０００万円を獲得。生涯獲得賞金は２億円を突破した。１メートル強のウィニングパットが、手前で突然右