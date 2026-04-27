２５年１１月に右肘のクリーニング手術を受けたオリックス・東晃平投手（２６）が２６日、大阪・舞洲でライブＢＰに登板した。同年１０月のフェニックス・リーグ以来となる実戦形式で、最速１５１キロを計測。２２年のデビューから無傷の８連勝を飾った「負けない男」が復活への思いを打ち明けた。「焦りながら焦らず、という感じで早く（１軍に）戻りたい。どこの場面でも、どんな役割でも、行けと言われたところで準備します