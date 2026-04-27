◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ヤクルト（２６日・バンテリンドーム）“盛り塩効果”は悩めるエースも救った。中日・高橋宏が７回５安打無失点。今季５度目の先発で初勝利を挙げた。今季最多１２５球の熱投。再三のピンチも要所を締め「結果的にゼロを並べられてよかった」とチーム今季初の３連勝に導いた。投打で光った。５回２死満塁で奥川の直球を右前へ。ブルージェイズ・岡本から譲り受けたチャンドラー社製のバットで