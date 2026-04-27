◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―０広島（２６日・甲子園）阪神は２６日、近本光司外野手（３１）が兵庫県内の病院で「左手首の骨折」と診断されたと発表した。広島戦（甲子園）で１―０の８回２死。２番手左腕・高から死球を受け、苦悶（くもん）の表情を浮かべながらその場に倒れ込んだ。ベンチ裏に下がり、そのまま交代。その後は患部をアイシングしながら「今から病院なので僕の口から言えることはありません」と試合中に検査