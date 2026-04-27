巨人の戸郷翔征投手（２６）が２６日、７回無失点の好投で１軍復帰への試運転を完了させた。阿部監督は同日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）後、「たぶん９連戦のどこかで入れると思います」と、２８日から始まる９連戦中の登板を示唆。１軍投手陣がローテ通り中６日で回れば、右腕の登板は５月４日のヤクルト戦（東京ドーム）が濃厚だ。この日はファームリーグ・中日戦（ナゴヤ球場）に先発で登板。直球は最速１５０キロを計測