日本ハムの宮西尚生投手（４０）が２６日、自ら記す連載「勇往邁進（ゆうおうまいしん）」で、ファームで挑戦中の新球・カットボールについてつづった。金子千尋投手コーディネーター（４２）と相談しながら進める新球習得の狙いと舞台裏を明かし、新たな挑戦を行う中で生まれた「楽しさ」を激白した。現在は新球・カットボール（カット）の習得を目指しています。きっかけは、２ストライクから打たれた２本の本塁打です。３月