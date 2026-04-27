◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１２節札幌２―１いわき（２５日・大和ハウスプレミストドーム）後半アディショナルタイムの２得点で逆転したいわき戦は、結果としては良かった。同点弾の家泉は最前線に置かれ、ものすごい迫力を出した。Ｊ２でも上位といっていいパワーを生かし、しっかり頭で決めたのは見事だった。１トップのバカヨコが０―０の状況で好機を３度外したが、ポストプレーはうまくなっている