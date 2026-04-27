タレントの上沼恵美子（71）が26日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。東京ディズニーランドのホテルに泊まった時に困惑したことを明かした。番組では名古屋のホテルが、東山動植物園のイケメンすぎるゴリラ「シャバーニ」とコラボした「シャバーニルーム」を作って話題となっていることが報告された。上沼は「ディズニーランドに行ったら、そういうホテルがあって、壁紙も全部ディズニー