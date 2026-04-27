4人組グループ・Aぇ! groupの小島健が、黒木メイサが主演を務めるドラマ『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』（7月24日独占配信）に出演することが27日、発表された。フィリピンの殺し屋を演じる小嶋は、全編英語演技に初挑戦する。【写真】躍動感！美くびれくっきりの黒木メイサ原作は、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリーズ（深町秋生氏著）。2011年刊行の『ア